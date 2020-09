Stress wegender Nationalspieler

Im Trainingsbetrieb unter der Woche muss Trainer Bruno Labbadia auf zahlreiche Spieler verzichten, die bei ihren Nationalmannschaften weilen. Wie viele genau das sind, steht aber noch nicht fest. "Wir werden nicht zulassen, dass einer unserer Nationalspieler das Pokalspiel in Braunschweig verpasst, weil er vorher in Quarantäne muss", sagt Manager Michael Preetz. Besonders groß ist der Ärger mit dem niederländischen Verband. Dieser drohte laut "Kicker" sogar mit juristischen Schritten bei der Fifa, wenn Hertha das niederländische U-21-Trio Javairo Dilrosun, Deyovaisio Zeefuik und Daishawn Redan für die Partie in Belarus nicht abstelle. Betroffen von einer möglichen Quarantäne sind auch der Pole Krzysztof Piatek, der in Bosnien-Herzegowina spielen soll und die Slowaken Peter Pekarik und Ondrej Duda, Allerdings sollen sie auf den Trip nach Israel verzichten. ⇥red