Was sagt die Abi-Note über den jungen Menschen aus? Was leisten die Schüler auch außerhalb der Schule? Das wird im Einstein-Gymnasium Angermünde genau betrachtet. Der Name des Gymnasiums ist Anspruch und Ansporn, denn Albert Einstein war nicht nur ein naturwissenschaftliches Genie der Physik und Mathematik, sondern auch ein Mensch, der Kultur, Musik und Humanismus wertschätzte. Diesem Vorbild eifern die Schüler des Angermünder Gymnasiums „Albert Einstein“ nach.