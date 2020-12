Ein ganzes Amt ist im Zerfall, nicht angeordnet, sondern in Selbstauflösung. In Angermünde beobachtet man das Szenario abwartend, aber auch kritisch. Mit einer Amtsauflösung hat man hier Erfahrung. 2003 wurde das Amt Angermünde Land per Gesetz aufgelöst und der Stadt Angermünde zugeordnet. Das...