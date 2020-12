Was bleibt in Pinnow, wenn die Mitverwaltung durch Angermünde vereinbart ist? Erste Überlegungen aus vier Gesprächen mit Angermünde wurden jetzt öffentlich gemacht. In der Gemeindevertretersitzung gab der zu dieser Zeit noch amtierende Amtsdirektor Detlef Krause einen Bericht. Das letzte Gespr...