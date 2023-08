Bewerbung per Instagram – Handwerk geht online

Arbeit in der Uckermark

Die Digitalisierung macht auch vor dem Handwerk in der Uckermark nicht Halt. Welche neuen Chancen bieten Social Media und moderne Software? Kann man Kosten sparen? In Angermünde gibt es unterschiedliche Erfahrungen. Was sagen Unternehmer und Experten?