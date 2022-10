Arbeit in der Uckermark

Energiekrise und hohe Kosten für Gas und Öl sorgen für einen Boom von Photovoltaik, aber auch für neue Probleme. Eine Firma in Angermünde entwickelt eine einzigartige alternative Technologie. Sie ist ein Exportschlager in alle Welt aber hierzulande noch wenig beachtet. Was steckt dahinter?