Blaualgen-Alarm am Wolletzsee: Ausgerechnet jetzt, auch in Angermünde Baden zur Gefahr. Jetzt, wenn das Gewässer in Angermünde nicht für die Ackerbürger-Städter eine willkommene Erholung bietet, sondern – zumindest im Sommer – auch den Schulsport und das Vereinsschwimmen der Schwedter rett...