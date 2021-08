In zahlreichen Orten der Region gibt es Informationsbedarf zu den Vorhaben der Deutschen Bahn in den kommenden Jahren. Passow, Tantow, Gartz – viele Uckermärker sind neugierig. Nun ist in Angermünde die Möglichkeit, seinen Wissensdurst zu stillen. Die großen Stichworte lautet: Ausbau der Strec...