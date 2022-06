Kaum ein Ort in Angermünde hat eine so wechselvolle Geschichte wie der Friedenspark an der Stadtmauer. Davon zeugen noch der Pulverturm aus dem Mittelalter, ein ehemaliges Mausoleum aus dem 18. Jahrhundert, das Ehrenmal für 1945 gefallene sowjetische Soldaten und der Sockel des Denkmals für Ernst...