Denkmalgerecht und gleichzeitig klimafreundlich und energieeffizient bauen, wie passt das in einer historischen Altstadt zusammen? Sanierungswillige Bauherren in Angermünde stoßen da schnell an Grenzen. Nicht nur der Denkmalschutz, auch die Gestaltungssatzung der Stadt Angermünde geben enge Rahme...