Gefällte Bäume, Löcher in der Hecke und durchgebissene Zäune – in Schmiedeberg treibt ein Biber sein Unwesen. Genau im Teich in der Dorfmitte hat er seinen Bau, und das bereits seit einigen Jahren. Doch jetzt wehren sich die Anwohner plötzlich gegen den tierischen Nachbarn. Was ist passiert?

E...