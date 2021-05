Wegen eines Wohnungsbrandes in der Prenzlauer Straße in Angermünde gab es am Sonnabendnachmittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungskräften, Polizei und Katastrophenschutz. In der Wohnung einer 76-jährigen Mieterin in der unteren Etage war aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgeb...