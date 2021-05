Pfingsten konnten etliche Angermünder nicht in ihrem Zuhause verbringen – Folgen des schweren Brandes, der sich am 15. Mai, also vor nunmehr zehn Tagen, in der Prenzlauer Straße ereignet hatte.

In die Angermünder Feuerwehr-Statistik geht der Einsatz unter der Nummer „062/21“ in die Annalen e...