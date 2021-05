Angermünde ist seit 2019 Mittelzentrum und soll damit auch eine ausstrahlende Wirkung auf sein Umland ausüben. Das ist derzeit in eine Richtung schwierig, denn an der Ostflanke zerbricht zurzeit das Amt Oder-Welse. Während die Fliehkräfte dort in Richtung Schwedt zeigen, macht sich Angermünde a...