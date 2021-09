Wen soll ich wählen? Welche Partei steht für welche Ziele? Diese Frage beschäftigt die Menschen vor der Bundestagswahl 2021 so sehr, wie noch nie zuvor. Vor allem viele junge Menschen fühlen sich ratlos und überfordert. Die Demokratie-Tour Uckermark gibt Hilfestellung. Erstmals hat sich in der Uckermark ein Netzwerk verschiedener Akteure der Jugendarbeit und Jugendbeteiligung zusammengeschlossen und öffentliche Demokratie-Aktionstage organisiert.

Mitmachparcours und Informationsstände in Angermünde

In Angermünde machte die Tour mitten auf dem Marktplatz Station, organisiert vom Angermünder Bildungswerk und unterstützt vom Jugendbeirat der Stadt Angermünde. An verschiedenen Informationsständen und im Mitmachparcours konnten Jugendliche aber auch alle anderen interessierten oder noch unschlüssigen Wähler Wissenswertes über das Wahlprozedere, die Kandidaten und Parteien im Wahlkreis und über Demokratie an sich erfahren. Die Ehm Welk-Oberschule nutzte das Angebot mit Schülern der 10. Klassen.

Demokratie-Quiz und Wahl-O-Mat

Am Wahl-O-Mat testeten unter anderem Michelle Schilli und Sven Köhler, welche Partei ihren Wünschen und Interessen am meisten entsprechen würde. „Ich habe mich vorher gar nicht so für Politik interessiert, deshalb finde ich die Angebote richtig gut. Es macht Spaß“, so Michelle. Sven fand es spannend, die Parteien und deren Programme auf den Prüfstand zu stellen. Beim Demokratie-Quiz ging es um knifflige Fragen, die selbst Erwachsene ins Schwitzen brachten.