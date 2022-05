Der alte Kolonialwarenladen in Crussow lebt wieder auf. Das Haus mit der Inschrift und das Pferdefuhrwerk des Kaufmanns als Urform der heutigen Verkaufsmobile sind wieder mitten im Dorf sichtbar. Im Buswartehäuschen in der Felchower Straße bietet einen Blick in die Geschichte des Dorfes mit Kaufladen, Kirchturm und Schloss. Die Innenwände des Häuschens zeigen längst verschwundene Dorfansichten von historischen Fotografien aus privaten Archiven. Die Außenseiten zeigen Crussow heute aus der Vogelperspektive in bunten Luftaufnahmen. Da kann man sein Haus suchen, während man auf den Bus wartet.