Impfen im Akkord. Das erwartet das Impfteam in Angermünde in den nächsten Tagen. Alle Termine sind vergeben. Ist das zu schaffen? Mehr als 300 Anmeldungen verzeichnet die GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit in Angermünde innerhalb von zwei Tagen. Sie bietet im Dezember erneut öffentliche ...