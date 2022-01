Nachdem in einem Seniorenheim in Angermünde am Wochenende mehrere Bewohner positiv auf Corona getestet wurden, hatte die Heimleitung das Haus kurzfristig für den Besucherverkehr geschlossen. Ist das angemessen?

Das Gesundheitsamt des Landkreises Uckermark erklärt, wie in solchen Fällen gehandelt ...