Spontanität war gestern. Ob Frisör, Kosmetik, Besuch im Altenheim oder einfach nur mal Schuhe kaufen, für viele alltägliche Besorgungen wird inzwischen ein negativer Corona-Test mit Bescheinigung verlangt. Das nervt, kostet Zeit und macht unflexibel. Denn der private Schnellest aus dem Supermarkt zählt nicht.

In Angermünde erleichtert nun ein drittes öffentliches Corona-Testzentrum die Testpflicht für Bürger. Im Angermünder Bildungswerk in der Schwedter Straße wurde ein weiteres Corona-Testzentrum zu den bereits vorhandenen beim DRK in der Klosterstraße und im GLG-Pflegecampus in der Richtstraße eröffnet.