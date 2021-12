Statt Glühwein und gebrannte Mandeln gibt es in Angermünde frische Biontech-Ampullen zu stimmungsvoller Weihnachtsmusik, Kaffee und roten Wichtelmützen. Impfen im Akkord in gemütlicher Weihnachtsatmosphäre. Das bietet die Gesellschaft für Leben und Gesundheit GLG im Pflegecampus in der Altstad...