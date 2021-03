Das hat es noch nicht gegeben: Die Verwaltungschefin der Wolletzseeklinik steht in der Eingangshalle des Angermünder Rathauses am umfunktionierten Rednerpult aus dem Ratssaal und empfängt ältere Menschen, die dringend ihre Corona-Impfung haben wollen. Mit ihrem Team hat Christin Walsh am Mittwoch...