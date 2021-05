Die Einführung von regelmäßigen Corona-Schnelltests in Kitas und Schulen zeigt offenbar Wirkung. In einigen Einrichtungen der Stadt Angermünde wurden positive Testergebnisse gemeldet und bestätigt. Betroffen sind die Kindertagesstätten „Spatzenhaus“ in Kerkow, „Miezekatz“ in Frauenhage...