Glockenklang, Orgelmusik und Halleluja in der Kirche, das gerhört für viele Menschen zu Weihnachen, wie der Tannenbaum und der Kerzenschein. Das christliche Fest wollen die Kirchengemeinden in der Uckermark mit ihren Mitgliedern und allen interessierten Menschen feirern. Doch die Corona-Pandemie schränkt seit zwei Jahren die traditionellen Gottestdienste ein. Die evangelische Kirche hat dennoch im Pfarrsprengel Angermünde am Heiligabend viele Gottesdienste vorbereitet und lädt die Menschen dazu ein. Allerings gelten in diesem Jahr strenge Regeln.

3G-Regel und Maskenpflicht in der Kirche

Im Inneren der Kirchen gilt die 3G-Regel, also geimpft, genesen oder aktuell getestet. Dafür sollten Besucher möglichst schon im Vorfeld ein Formular ausfüllen, das auf der Homepage unter DeinPfarrsprengel.de abrufbar ist.

Es liegt aber auch in den Kirchen aus. Während der Gottesdienste gilt Maskenpflicht. Empfohlen wird das Tragen einer FFP2-Maske. Draußen gelten die AHA-Regeln. Besucher mit Erkältungssymptomen werden gebeten, vom Gottesdienst Abstand zu nehmen und alternativ Gottesdienste im Rundfunk, im Fernsehen oder über das aktuelle digitale Angebot des Pfarrsprengels St. Marien Angermünde zu nutzen. Auch in Schwedt und im Raum Gartz finden am 24. Dezember Gottesdienste statt. Um 15 Uhr wird vor der Kirche Hohenreinkendorf zur Christvesper mit Krippenspiel eingeladen. Um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr wird der Weihnachtsgottesdienst in der evangelischen Kirche Schwedt gefeiert. Um 16 Uhr findet eine weihnachtliche Andacht an der Flussbadestelle Schwedt statt. Um 17 Uhr beginnt ein musikalischer Gottesdienst in der Gedächtniskirche in Rosow.

Termine der Gottesdienste am Heilabend 2021

Am 24. Dezember 2021 finden im Pfarrsprengel Angermünde folgende Gottesdienste statt:

9.30 Uhr St. Marien Angermünde mit Pfarrer Stübecke:

15 Uhr Altkünkendorf mit Pfarrer Rau

15 Uhr Frauenhagen mit Pfarrer Heise

15 Uhr Crussow, mit Mülller-Brandes

16 Uhr Steinhöfel (Manthe)

16 Uhr Gellmersdorf (Rohde)

16 Uhr Neukünkendorf (Prager)

16 Uhr Görlsdorf (Conrad)

16 Uhr Greiffenberg (Krämer)

16 Uhr Günterberg (Lippski/Laggies)

16 Uhr Wilmersorf (von Buch)

16: Uhr Mürow (Stübecke)

16 Uhr Welsow (Wulkow)

16 Uhr Biesenbrow (Pfarrer Schmidt)

16 Uhr Marienkriche Angermünde, (Pfarrer Eisentraut )

16 Uhr Kerkow (Korepkat)

16:30 Uhr Dobberzin (Müller-Brandes)

17 Uhr Schönermark (Pfarrer Heise)

17 Grünow (Stübecke)

17:30 Uhr Bruchhagen (Pfarrer Eisentraut)

18 Uhr Marienkirche Angermünde (Pfarrer Schmidt).

Alle Termine sind auch online abrufbar unter: https://sankt-marien-ang.de/16-2/virtueller-schaukasten/.