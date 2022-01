Wer am Sonntag seine Angehörigen im Awo-Seniorenzentrum am Stadtwall in Angermünde besuchen wollte, wurde abgewiesen. Neue Vorschrift, so lautete die Antwort der Pfleger am versperrten Eingang, an dem es keinen Hinweis auf ein Besuchsverbot gab. Dabei ging die Einrichtung bisher auf Nummer sicher ...