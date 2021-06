Im GLG Krankenhaus Angermünde gelten ab sofort neue Regelungen für Besucher. Es ist ein Schritt zurück zu mehr Normalität. Aufgrund der Lage der Corona-Pandemie war es Patienten seit einigen Monaten nur in Ausnahmefällen erlaubt, Besuch zu empfangen. Ab sofort ist dies nach vorheriger Anmeldung in den Stationsbereichen durch eine Bezugsperson für eine Stunde am Tag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr wieder möglich.

Soweit medizinische, soziale oder palliativmedizinische Gründe eine Ausnahme notwendig machen, können nach vorheriger telefonischer Absprache auf den entsprechenden Stationen im Einzelfall Ausnahmen zugelassen werden.

Zutritt nur mit Corona-Impfnachweis oder aktuellem Negativ-Test

Mitzubringen ist bei jedem Besuch ein negativer Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Eine Testung im Krankenhaus ist nicht möglich. Alternativ gilt ein negatives PCR-Testergebnis, das 48 Stunden gültig ist oder der Nachweis des vollständigen Impfschutzes, ab Tag 15 nach der Zweitimpfung. Besucher, die bereits eine Covid-Infektion überstanden haben, brauchen einen Nachweis, einen sogenannten Genesenen-Nachweis mit PCR-Befund.

Der Zutritt wird zudem nur mit einer FFP2-Maske ohne Ausatemventil gewährt. Zudem müssen die Kontaktdaten erfasst und die Symptomfreiheit dokumentiert werden. Alle erfassten Daten werden nach vier Wochen vernichtet. Besucher müssen außerdem die weiterhin geltenden Abstandsregeln beachten und werden gebeten, die Händedesinfektionsmittelspender im Eingangsbereich und auf den Stationen zu nutzen.