Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Sonntagnachmittag (3.9.) in Angermünde. Gegen 14:30 Uhr hatte er sein Auto betankt. Als er zum Bezahlen in die Tankstelle ging, ließ er offensichtlich sein Fahrzeug offen und die Schlüssel stecken. Nach seiner Rückkehr war sein Auto verschwunden.

Die sofort alarmierte Polizei konnte kurz darauf den entwendeten Pkw auf der Bundesstraße 2 in Richtung Schwedt fahrend sichten. Die ersten Aufforderungen eines Streifenwagens zum Anhalten ignorierte der flüchtige Fahrer und verhinderte durch Fahren von Schlangenlinien auch das Überholen.

Erst nachdem Verstärkung eingetroffen war, konnte der Fahrer mit dem gestohlenen Fahrzeug gestoppt und festgenommen werden. Nach Polizeiangaben handelte es sich um einen 28-jährigen Mann. Das Fahrzeug wurde an seinen Eigentümer zurückgegeben.