Einen schweren Einbruchsdiebstahl in einer Baufirma hat die Polizei am Dienstag (24. Mai) gemeldet. Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Montag gewaltsam Zutritt zum Gelände und zu mehreren Werkstatt- und Lagerräumen der Firmen TSH und STS am Neuen Friedhof in Schwedt und stahlen i...