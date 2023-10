Steuert in eine neue Zukunft: PCK-Chef Ralf Schairer fährt einen neuen Volvo-Truck mit Elektroantrieb, der von der Spedition Euba Logistic Angermünde in Betrieb genommen wurde. Vorher gab es eine kleine Einweisung durch Christoph Hein von Volvo. Grüne Technologien sind ein Weg in eine neue Zukunft für die Region. © Foto: Oliver Voigt