Mit vollem Einkaufswagen an der Kasse, nach dem Friseurbesuch oder an der Tankstelle nicht bezahlen zu können, das brachte in den vergangenen Wochen viele Kunden und Händler auch in der Uckermark in Verzweiflung. Denn wer wie gewohnt und von Politik und Handel forciert, bargeldlos mit Giro- oder K...