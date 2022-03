Es ist schon ein seltsames Bild, was sich einem bietet. Ein älterer Herr, in lockerer Jeans und weiter, sandfarbener Jacke, mit einer Schiebermütze fest auf dem Kopf, der an einem Regal hochklettert. Langsam, ein Fuß nach dem anderen, steigt er auf die unterste Leiste, während er sich bemüht, d...