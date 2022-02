In Thomsdorf, einem kleinen Dorf in der Gemeinde Boitzenburger Land im Norden der Uckermark, brannte in der Nacht von Sonntag (13.02.) zu Montag ein Holzunterstand mit rund 500 Strohballen. „Wir gehen davon aus, dass die Strohballen in Brand gesteckt wurden“, sagte Bärbel Cotte-Weiß von der Polizeidirektion Ost am Montagmorgen. Die Polizei ermittele zu möglichen Tätern.

Wind fachte den Brand immer wieder an

Die Strohballen brannten vollständig nieder. Menschen wurden nicht verletzt, und auch andere Gebäude nicht in Mitleidenschaft gezogen. „Die Löscharbeiten für die Feuerwehr gestalteten sich schwierig, da der Brand durch den Wind immer wieder neu entfacht wurde“, so die Polizeisprecherin. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren über Stunden vor Ort. Inzwischen ist der Brand gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.