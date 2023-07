Mit dem Fahrrad über die Radwege in der Stadt, gemütlich das Rad am Bahnhof anschließen und dort in den nächsten Zug steigen – viele würden gerne den Arbeitsweg mit dem Rad anstelle des Autos bestreiten, jedoch gibt es in Brandenburg wenige Möglichkeiten, sein Fahrrad sicher abzustellen. Fah...