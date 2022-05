Wünsch Dir was! Dazu werden Menschen in Angermünde derzeit aufgefordert. Jeder hat einen Wunsch frei, oder zwei, drei. Doch keine gute Fee, sondern Sozialforscher erfragen im Dienste der Wissenschaft, was sich die Bürger hier in der ländlichen Region tief im Osten für die Zukunft erhoffen. „W...