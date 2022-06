Immobilien in Angermünde sind begehrt, nicht nur in der Stadt selbst, auch in den Ortsteilen. Viel Natur, Seen und günstige Verkehrsanbindung an Bahn und Autobahn machen die Region für Zuzug attraktiv. Doch Familien brauchen noch mehr. Das weiß auch der junge Ortsvorsteher in Herzsprung, Tobias ...