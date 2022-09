Einweihung: Die Freie Schule Angermünde hat das denkmalgeschützte Gebäude in der Kirchgasse 3 von einer Ruine zur modernsten Schule der Region verwandelt. Der kleine Trägerverein hat in die Sanierung mehr als 5 Millionen Euro investiert. Ex-Bürgermeister Wolfgang Krakow (Mitte,links) ging einst selbst in diesem Gebäude zur Schule und ist begeistert, was hier geschaffen wurde und dankt dem Vorstandsmitglied und Baukkoordinator Axel Kalhorn (Mitte, rechts) stellvertretend für alle Akteure. © Foto: Daniela Windolff