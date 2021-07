Ferienerlebnisse und Berufsorientierung – passt das tatsächlich zusammen? Die rund ein Dutzend Mädchen und Jungen, die in der Vorwoche am sogenannten „Future-Camp“ (Zukunftscamp) in Angermünde teilnahmen, werden dies ganz sicher bejahen. Auch wenn der eine oder andere zum Abschluss trotzdem...