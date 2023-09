Eigentlich ist auf dem Land nicht viel los – sollte man meinen. Tatsächlich formen sich aber immer wieder neue Veranstaltungen, die mehr Leben in die Gemeinden bringen möchten. So auch in Angermünde. Das Festival A findet 2023 zum ersten Mal statt. Was der Zweck des Festivals ist und wie die Veranstaltung überhaupt entstanden ist.

Um Konzerte, Literatur, Poetry Slam, gutes Essen und Party soll das Festival A sich drehen. Von allen Themen wird einiges vom 22. Bis 24. September geboten, und das überall in der Kernstadt von Angermünde. Mit beteiligt sind die Jugendtöpferei in der Gartenstraße, das Jugendkulturzentrum „Alte Brauerei“, das Haus mit Zukunft in der Schwedter Straße, die Freie Draußenschule und das Atelier+Galerie Matthias Gründel.

Entstanden am Kulturstammtisch

Entstanden ist die Idee des Festival A am Kulturstammtisch im Haus mit Zukunft. Dieser traf sich am 6. Oktober 2022 zum ersten Mal, damals noch in kleiner Runde, doch die Teilnehmerliste wuchs schnell, und beinhaltet unter anderem das jetzige Orga-Team, welches sich derzeit um die Organisation des Festival A kümmert. „Dowan“ Anton Stengler, tätig an der Freien Draußenschule, ist einer der Verantwortlichen. „In der lockeren Atmosphäre des Kulturstammtisches im Haus mit Zukunft ergaben sich Gespräche darüber, was an kultureller Qualität schon in der Stadt vorhanden ist, was fehlt und was wir uns wünschen, um Angermünde noch lebenswerter zu machen“, erklärt er.

Dabei zeigte sich, dass eine Bündelung der verschiedenen kulturellen Aktivitäten durch in Angermünde befindlicher Institutionen, Vereine und Einzelpersonen durchaus sinnvoll wäre. Es erschien naheliegend, die vorhandenen Kontakte nicht nur aufzugreifen, sondern auch zu vertiefen und neue zu finden, in dem die die verschiedenen Kunst- und Kulturschaffenden innerhalb des Rahmens des Festivals präsentieren können.

Grund-Idee kam zur Corona-Zeit

Die Idee eines Festivals in Angermünde ist schon etwas älter. Knapp drei Jahre habe sich der grundlegende Plan für Stengler aufgestaut. „Zu der Zeit war ja aber die Corona-Pandemie, deshalb konnte so etwas nicht stattfinden.“ Jetzt wurden durch den Kulturstammtisch einige Kontakte aufgebaut, wodurch sich der inzwischen locker gegründete Orga-Kreis gut selbst zusammenfinden und planen konnte. „Die Standorte haben ihre eigenen Aktivitäten geplant, wodurch sich dann ein gut gemischtes Programm ergab“, so Stengler.

Unter anderem findet am Freitag, dem 22. September, eine Pride Parade vor dem Rathaus Angermünde statt. Zudem gibt es eine Ausstellung in der Jugendtöpferei, gefolgt von einem Konzert von Vera Thaxton. Auch die „Braue“ mischt mit: ab 20 Uhr findet ein weiteres Konzert statt, ab 22 Uhr eine Party mit DJ. Am Samstag gibt es dann Kunstaustellung im Atelier+Galerie Matthias Gründel sowie eine Veranstaltung im Haus mit Zukunft, bei dem sich die Menschen ihre Geschichten und Erlebnisse rund um Angermünde erzählen können. Dieses gemischte Programm sei auch Intention der Veranstalter gewesen: verschiedene Menschen sollten zusammengebracht werden, egal ob alt, jung, langjährige Anwohner oder frisch zugezogene Menschen.

„Das Festival ist ein kultureller Bündelungsort“, so Stengler. Ziel für 2023 sei es erst einmal, „einfach zu machen“. Stengler habe bereits Erfahrungen mit der Organisation von Festivals in Eberswalde, deshalb sehe er die Organisation als nicht allzu schwer. „Ob es im nächsten Jahr auch stattfindet, steht noch offen.“ Das nehme den Druck für die weitere Planung heraus. Eine Idee, die Stengler jedoch gerne weiterentwickelt sehen würde, sei es, die Ortsteile von Angermünde weiter mit einzubeziehen.