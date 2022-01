In Angermünde steht ein Wohnhaus in Flammen. Die Bewohner schweben Lebensgefahr. Doch durch den schnellen und nicht ungefährlichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Angermünde konnten alle rechtzeitig in Sicherheit gebracht, Nachbarn evakuiert und das Feuer gelöscht werden. Das Haus ist lange u...