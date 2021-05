Das hätte weitaus schlimmer enden können. Mitten in der Nacht wurde die Angermünder Feuerwehr am Sonntag zu einem Feuer am Angerzentrum gerufen. Eine Streife des Wachdienstes WDU hatte den Brand am Einkaufszentrum kurz vor 5 Uhr bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Mitarbeiter vermuteten da ...