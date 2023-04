Die Freie Schule Angermünde ist in Not. Corona, Ukraine-Krieg und Inflation haben die Kosten für ein laufendes Bauprojekt explodieren lassen. 250.000 Euro fehlen dem kleinen gemeinnützigen Schulträgerverein, um die dringende Sanierung der Grundschule in der Kirchgasse 2 beenden und den Schulbetrieb weiter sichern zu können.

Die ungeplanten gewaltigen Mehrkosten kann die Schule nicht allein stemmen. Eltern und Schüler hatten deshalb eine große Spendenkampagne ins Leben gerufen. Die Zeit drängt. Die Baustelle liegt lahm. Die Kinder brauchen dringend wieder Platz im Schulhaus.

Spendenkampagne der Freien Schule mit überwältigender Resonanz

Derzeit findet der Unterricht in einem Provisorium statt. Doch was in nur wenigen Wochen mit großer Unterstützung vieler Angermünder und Menschen und Unternehmen aus der ganzen Region erreicht wurde, haben Schulträger und Eltern kaum zu hoffen gewagt. Auf der gemeinnützigen Spendenplattform betterplace.org, über die Homepage der Schule sowie mit Handzetteln und Spendenbüchsen in Angermünder Geschäften werben die Initiatoren um finanzielle Unterstützung. Die Spendenbereitschaft ist überraschend groß.

Jeden Tag füllt sich das Spendenkonto in Angermünde mehr

Über 150.000 Euro (Stand 25. April 2023), also weit mehr als die Hälfte der fehlenden Summe, konnten bereits aufgebracht werden, von der Fünf-Euro-Spende vom Taschengeld der Kinder bis zu 20.000 Euro vom uckermärkischen Unternehmen Enertrag.

Das Konto füllt sich Tag für Tag. Denn die Schule bekommt immer mehr Unterstützer, die mit Ideen und Elan die Spendenkampagne beflügeln und den Zusammenhalt stärken. So hatte die SG Uckermark das Spitzenspiel der Handball-Brandenburgliga in Angermünde der Freien Schule gewidmet und die gesamten Einnahmen dieses Tages gespendet.

Benefizkonzert zugunsten der Freien Schule Angermünde

Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Angermünder Land wird am 11. Mai 2023 ein Benefizkonzert zugunsten der Freien Schule Angermünde veranstalten. „Diese Schule besuchen auch Kinder unserer Gemeindemitglieder, die an uns herantraten, ob wir helfen können. Doch statt einfach nur das Portmonee zu öffnen oder irgendein Konzert anzubieten, hatten wir die Idee, eine Gemeinschaftsveranstaltung mit Pfarrer Jonathan Schmidt, der Kantorei und der Freien Schule zu organisieren und damit Spenden für die Sanierung des historischen Schulgebäudes vis a vis der Marienkirche zu sammeln“, berichtet Holger Schella, Koordinator für Kirchenmusik in der Gemeinde.

Musikalisches Programm von Pop bis Klassik

Am 11. Mai 2023 wird um 17.30 Uhr in der Marienkirche Angermünde ein buntes Programm für die ganze Familie geboten. „Wir haben viele Mitwirkende für das Benefizkonzert begeistern können und schlagen einen musikalischen Bogen von Pop bis Klassik“, informiert die Kirchenmusikerin und angehende Kantorin Maria Schella. Der Posaunenchor und der Kirchenchor sind ebenso dabei, wie der Kinderchor der Kantorei, die Band der Freien Schule und talentierte Schüler und Lehrer, die das Programm mit Gitarre, Klavier, Akkordeon und Gesang mitgestalten. Musiklehrer Michel Metzler hat sogar eigens dafür einen eigenen Schulsong komponiert, der dort uraufgeführt wird.

Freier Eintritt zum Konzert

Und natürlich wird auch die berühmte Wagner-Orgel der Marienkirche bei diesem Konzert nicht fehlen. Maria Schella wird die Königin der Instrumente zum Einzug aller Mitwirkenden zum Klingen bringen.

Die Kirchengemeinde stellt die Marienkirche kostenlos zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Alle Spenden gehen an die Freie Schule für die Sanierung des Schulgebäudes Kirchgasse 2, damit die Grundschüler hier möglichst schnell zum kommenden Schuljahr wieder ein Dach über dem Kopf haben.

Spendenlauf der Schüler der Freien Schule durch Angermünde

Die Kinder engagieren sich auch selbst mit viel Herzblut für ihre Schule und wollen die Spendenkampagne unterstützen. Am 28. April 2023 von 15.30 Uhr bis etwa 17 Uhr wollen sie mit Unterstützung der Stadt Angermünde einen Spendenlauf durch die Altstadt starten und hoffen, dass viele Angermünder mitmachen. Los geht es um 15.30 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Hier organisieren die Schüler auch einen Flohmarkt und einen Kuchenbasar, für den man gern noch Gaben mitbringen kann. Der Erlös geht auf das Spendenkonto der Freien Schule Angermünde. „Jeder der uns helfen möchte, ist bei Spendenlauf und bei Benefizkonzert herzlich willkommen“, lädt Natascha Sukowski vom Schulverein ein.