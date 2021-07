Schwimmen im Mondschein, Cocktails schlürfen in der Strandbar, das sorgt für pure Urlaubsstimmung mitten im Alltag. Das beliebte Strandbad am Wolletzsee in Angermünde lädt zum ersten Mal zu einer langen Badenacht ein. Am Sonnabend, dem 24. Juli 2021, bleiben die Pforten bis zum Dunkelwerden um 2...