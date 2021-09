Auf der einen Seite Mittelgebigslandschaft mit Burgruine, auf der anderen sanft fließendes Wasser des Oderkanals. Das macht den Caravanstellplatz in Stolpe in der Uckermark so einzigartig. Neben der idyllischen Lage im Nationalpark Unteres Odertal und kostenlosen Stellplätzen bekommen Gäste hier ...