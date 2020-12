Die Gemeindevertretung Mark Landin hat am Montagabend in ihrer Sitzung in Pinnow beschlossen, ein Verfahren zur Eingemeindung der Gemeinde Landin in die Stadt Schwedt einzuleiten. Von den zehn anwesenden Abgeordneten sprachen sich sechs dafür aus. Jeweils zwei stimmten dagegen oder enthielten sich...