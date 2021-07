Fahnenappell am Morgen, Weinbergschnecken zum Abendbrot – gegensätzlicher können die Erfahrungen der jungen Leute kaum sein, die im Lager für produktive Arbeit und Erholung in Passow aufeinandertreffen. Es ist Sommer 1973 in der DDR und die X. Weltfestspiele in Berlin, von der SED und FDJ hoch gefeiert, stehen vor der Tür. Im uckermärkischen Passow, rund 85 Kilometer nordöstlich entfernt, ist die Welt etwas kleiner. Hier begegnen sich jun...