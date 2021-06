Tief in der Erde, rund zwei Meter unter der Erdoberfläche werden sie fündig. Knochenteile ragen aus dem Lehmboden, immer mehr, bis ein fast komplettes Skelett zu Tage kommt, vergraben in einem Schacht. Was sind das für Knochen? Und wer hat sie hier mitten in der Innenstadt von Angermünde in ein...