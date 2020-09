Keiner deckt den Tisch so reichlich wie Mutter Natur. Fast das ganze Jahr über wachsen Kräuter und Pflanzen, die den Menschen als Nahrung, Würze oder für die Gesundheit dienen. Doch viele Leute wissen gar nicht, wie wertvoll all das ist, was man im Wald, an Straßenrändern oder auf Wiesen finde...