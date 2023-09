Der Dorfteich in Crussow soll versteigert werden. An wen er schlussendlich verkauft wird, steht noch in den Sternen, doch eines steht fest: der Teich muss saniert werden. Was die Gemeinde Crussow zu der Versteigerung des Kerns ihrer Gemeinde sagt und warum eine Sanierung eigentlich überfällig ist.