Noch Stunden nach der Havarie sprudelt das Wasser über den Weg und sucht sich Bahn durch die Gärten in den Mündesee. Hier am Radweg zwischen Dobberzin und Angermünde ist in den frühen Morgenstunden am Freitag eine Trinkwasserleitung geplatzt. Es betrifft eine Hauptleitung, die vom Wasserwerk ...