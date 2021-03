Ein Haus am See ist der Traum vieler Häuslebauer und Immobilienbesitzer. Für Familie Aldinger ist der Traum wahr geworden. Doch er droht ein Albtraum zu werden. Aldingers wohnen dort, wo andere Urlaub machen. Ihr Haus liegt in Herzsprung direkt am Parsteinsee, umgeben von Wald, Wiesen und Feldern....