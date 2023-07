Die AfD hat in der Uckermark ein Bürgerbegehren gegen eine vom Landkreis geplante Erstaufnahmeunterkunft für Flüchtlinge und Asylsuchende in Prenzlau initiiert. Droht das jetzt auch in Angermünde? Hier gibt es zwar kein Bürgerbegehren, bisher noch nicht einmal heftige Proteste, wohl aber schon ...